مصر: إصابة فتاة بالشيخ زويد بطلق ناري

أفادت مراسلة "العربية" بإصابة فتاة بطلق ناري في منطقة جنوب الشيخ زويّد شمال سيناء من مجهول المصدر، مساء الجمعة، وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية إن الفتاة عمرها 15 عاماً، وأصيبت بطلق ناري في الصدر وحالتها خطرة، حيث تجري لها عملية جراحية لاستخراج الرصاصة.

وقالت مصادر قبلية إن الفتاة كانت تقف أمام منزلها، حيث أصيبت بطلق ناري من مجهول، وتقوم أجهزة الأمن بعمل تحريات لمعرفة ملابسات الحادث، خاصة أن المنطقة تشهد ملاحقات لعناصر تكفيرية يقومون بمهاجمة قوات الأمن منذ 3 يوليو 2013.

كما فرقت قوات الأمن بمدينة العريش (شمال سيناء) مسيرة لعناصر من الإخوان ومؤيديهم بشوارع العريش، مساء الجمعة، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وانطلقت المسيرة من مسجد السني بوسط مدينة العريش، وقامت قوات الأمن بمطاردتهم حتى تم تفريقهم بعد حالات كرّ وفرّ في الشوارع الجانبية بحي السلايمة وسوق الخميس.

وأكد شهود عيان أن مجموعة من أنصار جماعة الإخوان تجمعوا في مسيرة، مرددين الهتافات المناهضة للجيش والشرطة ورفعوا إشارة رابعة، فقامت قوات الأمن بتحذيرهم ثم أطلقت القنابل المسيلة للدموع عليهم وطاردتهم حتى تم تفريقهم.