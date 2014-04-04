"حروب الهاشتاج".. الشكل الجديد لرأي الشارع المصري

مع الانتشار الهائل لشبكات التواصل الاجتماعي، وازدياد عدد مستخدميها، الذين صاروا بالملايين، باتت هذه الشبكات، تشكل رأياً عاماً قوياً في العديد من المواقف.

وبعد أن كانت الصفحات التي تدشن عبر موقع "فيسبوك"، هي صاحبة الريادة، والتي كان أبرزها صفحة "كلنا خالد سعيد" التي أطلقها الناشط وائل غنيم، وكانت داعمة للثورة المصرية وأحد أسبابها، باتت لغة "الهاشتاج" هي الأبرز في هذه المرحلة.

ومع ازدياد استخدام الهاشتاج عبر موقع "تويتر" وكذلك "فيسبوك" في الحياة السياسية، صار هناك نوع من أنواع الحروب، بين أنصار التيارات السياسية والفكرية المختلفة، فظهر هاشتاج مسيء للمشير عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن عن ترشحه لرئاسة الجمهورية، رد عليه أنصاره بهاشتاج داعم له يحمل اسم "سأنتخب السيسي"، وأصبحت المنافسة بين كليهما مشتعلة، كي يصبح أحدهما هو المسيطر.

وبعيدا عن سباق الترشح للرئاسة، دشنت مجموعة من جماهير النادي الأهلي هاشتاج يحمل اسم "مرتضى ميدخلش الأهلي"، معلنين فيه رفضهم زيارة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لناديهم، وهو ما جعل رئيس النادي الأبيض يعلق زيارته إلى النادي الأهلي غضبا مما جرى، مطالبا إدارة النادي الأهلي بإصدار بيان ضد ما جرى، ما يدل على قوة تأثير مثل هذه النوعية من وسائل التعبير عن الرأي.

وفي تفسيره لهذه الظاهرة، أكد الصحافي والمحلل الإعلامي محمد عبد الرحمن لـ"العربية.نت"، أن صفحات موقع "فيسبوك" لم تعد تمتلك القوة اللازمة للتأثير في الرأي العام مثلما كانت العادة، خاصة وأنها استهلكت الكثير من وسائل تشكيل الرأي العام، وأصبحت طرقها تقليدية وقديمة.

وأوضح عبد الرحمن، أن الهاشتاج منذ عام ونصف لم يكن يستخدم في السياسة بشكل كبير، وكانت معظم الهاشتاجات المشهورة، هي الطريفة، التي تتحدث عن معلومة أو مشهد تخيلي، مثل هاشتاج "عن".

غير أن دخول الرئيس المعزول محمد مرسي إلى عالم "تويتر"، وتدشينه لحساب رسمي، وكذلك تدشين حسابات مزورة لمشاهير، منحت الأهمية للهاشتاج في مجال السياسة، خاصة وأن الإقبال عليه زاد.

الرأي لا يتحكم فيه أحد

واعتبر المحلل الإعلامي أن كون الهاشتاج غير تابع لأحد، ولا يجد رقابة من أحد ما، منحه القوة الكافية، فالمستخدم يكتب رأيه، دون أن يكون هناك "أدمن" يراقبه.

كما أنه يخلق نوعا من أنواع الحرب التنافسية بين جميع الأطراف، خاصة وأن كل طرف يحاول أن يجعل من الهاشتاج الذي يعبر عنه، هو الأعلى في التداول، وهو ما حدث في الهاشتاج الخاص بمؤيدي المشير السيسي، وكذلك الهاشتاج المعارض له.

هل تستمر قوة الهاشتاج فيما بعد؟

وحول ما إذا كانت هذه القوة التي يمتلكها الهاشتاج في الوقت الحالي، ستستمر لها الغلبة في تشكيل الرأي العام، أكد عبد الرحمن، أن هذا لا يمكن الحكم عليه في الوقت الحالي، خاصة وأنه من الممكن أن تظهر عبر "السوشال ميديا" طريقة أخرى تسحب البساط من تحت الأقدام.

وهو ما قد يأتي رغم الانتشار الواسع للهاشتاج الذي باتت وسائل الإعلام تنقل عنه، ويفرد له مساحات كبيرة على الشاشات، للحديث عن محتوى الهاشتاج المنتشر.

هاشتاج خبري

في السياق ذاته، صار الهاشتاج وسيلة من أجل معرفة الأخبار التي تجري، بشكل أسرع، فكانت أحداث جامعة القاهرة التي وقع في محيطها ثلاث تفجيرات، يتابعها الجميع عبر الهاشتاج الخاص بها على "تويتر" و"فيسبوك".

ويرى عبد الرحمن، أن الهاشتاج سهل الاستخدام ويعد ترمومترا لقياس الرأي العام حول موضوعات بعينها، ويدلل على أن شبكات التواصل غير منفصلة عن الواقع ولكنها تتلامس معه.