مصر.. الاشتباكات القبلية في أسوان تحصد 26 قتيلاً

أكد مسؤول في محافظة أسوان المصرية (جنوب)، السكرتير العام محمد مصطفى، أن المحافظة لم تتخذ قرارا رسميا حتى الآن بفرض حظر التجوال على المنطقة التي شهدت اشتباكات قبلية وسقوط قتلى وجرحى.

يذكر أن الاشتباكات تجددت، اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، بسقوط قتيلين، ليرتفع عدد إجمالي الضحايا إلى 26 قتيلا، فضلا عن حرق 8 منازل.

وإلى ذلك، قررت إدارة جامعة أسوان، برئاسة الدكتور منصور كباش، تعليق الدراسة في جميع الكليات بحرم الجامعة في منطقة صحاري لمدة يومين متتالين، وذلك نظرا للاشتباكات الدامية بين قبيلتي النوبيين وبني هلال.

وفي تطورات الأوضاع بأسوان، قام الأهالي بقطع طريق السكة الحديدية بمنطقة أبو الريش، ووضعوا الحجارة والأشجار على القضبان، وأشعلوا النار في الأشجار، كما منعوا دخول الإعلاميين.

ومن جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديدية توقف حركة القطارات بين أسوان والقاهرة بشكل تام.

وقالت مصادر حقوقية إن المستشار هشام بركات، النائب العام، انتقل إلى أسوان، الأحد، لمتابعة التحقيقات في أحداث الفتنة بين قبيلتي الهلايلة والدابودية بمنطقة السيل الريفي.