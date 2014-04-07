تثبيت أحكام بالسجن على 3 من نشطاء الثورة في مصر

أيدت محكمة جنح استئناف عابدين في مصر اليوم الاثنين عقوبات بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على ثلاثة من أبرز ناشطي ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011، وهم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 3 سنوات في قضية أحداث عابدين.

وكان الناشطون الثلاثة، وبينهم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، أوقفوا بتهمة التظاهر بدون موافقة الشرطة بموجب القانون الذي تبنته السلطات الجديدة التي فرضها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة.

كما شملت التهم الموجهة لهم، استعمال القوة والعنف، والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين، وإحداث إصابات بهم، والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.

يذكر أن المحكمة عقدت بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجن طرة.