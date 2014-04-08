اليوم.. استئناف محاكمات مبارك وبديع وطلاب الأزهر

تشهد محاكم القاهرة اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمات عدة؛ ففي محكمة جنايات شبرا الخيمة تُستأنف محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و47 من قادتها بتهم التحريض على القتل والشروع فيه، وإثارة الشغب وقطع الطريق.

وفي أكاديمية الشرطة تنظر القضية المعروفة إعلامياً بــ "محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 29 طالبًا من المنتمين لجماعة الإخوان، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب في جامعة الأزهر.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة في طرة محاكمة 21 متهمًا، بينهم تركي الجنسية في قضية "اقتحام مشيخة الأزهر"، في نوفمبر الماضي.

كما تنظر محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات طلب رد عصام سلطان المتهم في قضية خطة عمليات رابعة، إلى هيئة المحكمة.

وكانت جنايات القاهرة، أوقفت سير محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان، و50 من قيادات الإخوان لحين الفصل في طلب رد المحكمة، بعد أن نسبت التحقيقات للمتهمين إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيم الإخوان لمواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خطة رابعة".