سمير رضوان: البرنامج الاقتصادي للسيسي "جيد ومبشَر"

قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية المصري الأسبق، إن مصر قادرة على أن تصبح بحلول عام 2020 الاقتصاد رقم 18 على العالم بما لديها من المقومات والإمكانيات، مشيراً إلى أن المطلوب لتحقيق ذلك الاستقرار هو وجود رؤية سياسية ورؤية واضحة للنهوض اقتصادياً واجتماعياً، موضحاً أن ما يحتاجه الشعب المصري من رئيسه القادم أن يأتي العام الأول من حكمه بإنجازات ملموسة وأن يشعر المواطن بتغيير في حياته اليومية للأفضل.

وأعرب رضوان، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث"، مساء الاثنين، عن امتنانه للدور الخليجي المتمثل بالوقوف بجانب مصر عن طريق تقديم المساعدات، و"لكن لابد من الاعتماد على أنفسنا إذا أردنا التقدم لبلادنا"، بحسب قوله.

وأوضح أن البرنامج الاقتصادي لحمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، أثار مشكلة مهمة جداً وهى مكافحة الفساد، ولكن لم يقدم رؤية شاملة لذلك، مشدداً على أن آليات مكافحة الفساد تنطلق من تطبيق الديمقراطية وتأسيس برلمان مراقب وفاعل واستقلالية القضاء والإعلام وتطبيق معايير المسألة والشفافية في الهيئات والمؤسسات الرقابية.

وأشار رضوان إلى أن البلاد تحتاج إلى تعديل وتنقية البنية التشريعية لجذب الاستثمارات، موضحاً أن الإغراق في التفاصيل والقول بتوفير نفقات في الموازنة العامة المصرية "هراء"، واصفاً ميزانية الدولة بشكلها الحالي "تكتيفية" ولا تساعد أي مسؤول على برنامج اقتصادي حقيقي.

ووصف رضوان البرنامج الاقتصادي للمشير السيسي والذي تم إعلانه حتى الآن "جيد ومبشر" حيث يتضمن البرنامج رؤية لخريطة الاستثمار المستقبلية بما يعود باستثمارات ضخمة على الاقتصاد المصري ويضع رؤية لنمو الاقتصاد المصري.

وتابع أنه متفائل بأداء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ويتسق مع كونه مسؤولا مهموما بالمواطن ويشاركه مشاكله ويحاول بكل قوة حلها، واصفاً محلب بأنه "رجل الشارع والميدان".

وأوضح رضوان أن هناك رغبة كبيرة من الخارج في الاستثمار داخل مصر ولكن منتظرين الاستقرار السياسي وعودة الأمن إلى البلاد، مشيراً إلى أن تنمية محور قناة السويس يحتاج إلى التطوير لمواكبة التغيرات العالمية مع ضرورة فتح باب الاستثمار في محور القناة لأنه سيعود على مصر بعائدات اقتصادية كبيرة للموقع الجغرافي النادر الذى تتمتع به هذه المنطقة.

وقال الدكتور رضوان إن المصانع المتعثرة من أهم المشاكل التي تواجه أي رئيس قادم حيث إن هناك حوالي 5000 مشروع متعثر في مصر ما بين صناعي وزراعي وتجاري، وحوالي 500 مصنع متوقف عن العمل، موضحاً أن من أبرز تلك القطاعات التي تمر بمشاكل قطاع الغزل والنسيج.

وأضاف رضوان: "إننا نعاني من مشكلة في صناعة الغزل والنسيج منذ سنوات وكانت ضحية لسياسات خاطئة على الرغم من أن مصر لديها قلعة صناعية في هذا المجال في المحلة الكبرى والتي كانت رائدة في العالم وتم تركها دون تطور تكنولوجي"، موضحاً أنه يمكن استنهاض صناعة الغزل والنسيج بتبني التكنولوجيا الحديثة.

