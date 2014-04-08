مرتضى منصور: "ما فيش قلة أدب" وسأمنع فيسبوك وتويتر

أعلن مرتضى منصور القاضي السابق، ورئيس نادي الزمالك، المرشح لرئاسة الجمهورية المصرية، أنه لو أصبح رئيساً فسيمنع "فيسبوك"، و"تويتر" إذا وجد أنهما يهدمان أمن البلد.

وأكد في حوار تلفزيوني، أنه لن يرحم من يسخر منه ومن قالوا "انتخبوا مرتضى منصور رمز السي دي"، قائلًا: "دي أمك هيا اللي رمز السي دي أنا من شبرا واللي هيصيع هيلاقي قلة أدب، واللي يتريق عليّ أتريق على أمه".

ورداً على سؤال حول "الهاشتاج" المسيء لعبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل، شدد على أنه "قلة أدب وسفالة"، على حد تعبيره.

يذكر أن منصور أعلن في وقت سابق أنه يجب على الدولة أن تفرض القانون، و"تعلن الأحكام العرفية وتفرض حظر التجوال وتقبض على ممولي السلاح في أسوان".

أما تعليقاً على برنامج المشير السيسي في الانتخابات الرئاسية، قال: "قاعد تقولي نور عيني، وحبيب عيني والبلد بتضيع. وأضاف: "حمدين برنامجه الانتخابي متمثل في اللابتوب اللي اتسرق وأحمد دومة اللي عايز يطلعه".

وأكد أنه "بمجرد ما يكمل التوكيلات، فإنه سيكون رئيس مصر القادم. وقال حرفياً: "حبقى فوق السيسي وحمدين بإذن الله".

