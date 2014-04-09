مصر.. تحالف وطني لدعم ترشح السيسي

استقبلت الحملة المركزية لحملة المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الحملة الرئيسي بالقاهرة، عدداً من ممثلي ٢٦ ائتلافاً وحركة سياسية للتعبير عن تأييدهم لترشح المشير لرئاسة الجمهورية.

واتفق ممثلو الحركات على تكوين تحالف واحد تحت اسم "الحملة الشعبية الموحدة لدعم المشير السيسي".

وتولى استقبال الوفد عدد من أعضاء الحملة، على رأسهم السفير د. محمود كارم، المنسق العام لحملة المشير.

وأكد ممثلو الائتلافات والحركات على التعاون والاندماج في كيان مستقل بهدف دعم المشير في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة القادمة، من خلال التنسيق والتجهيز الجيد أثناء فترة الدعاية الانتخابية للحملة فور انطلاقها رسمياً.

وأضافوا أن فكرة التحالف جاءت بعد مشاورات عديدة بين ممثلي الحركات والائتلافات بهدف توحيد الجهود من أجل مساندة الحملة المركزية للمشير.

ومن المقرر أن يعلن التحالف خطته الخاصة بدعم حملة السيسي فور إعلان ترشحه الرسمي، كما أنه من المتوقع انضمام عدد من الحركات والحملات الاخرى للتحالف قريباً.

ومن ناحيته، عبّر السفير كارم عن سعادته هو وأعضاء الحملة المركزية بتكوين التحالف، حيث أكد أن فكرة الاتحاد في كيان واحد لدعم ترشح المشير، هي إشارة ضمنية تعبر عن تكاتف كافة فئات المجتمع بشرائحه ومكوناته المتعددة من أجل ترشح المشير للرئاسة.



وقال كارم إن السيسي أشار في وقت شابق إلى أن حملته ستكون حملة شعبية وغير تقليدية، وأن المثال على ذلك هو تكوين تحالف دعم المشير على هذا النحو.

أسماء الحركات والائتلافات

كمّل جميلك

كمّل جميلك يا شعب

السيسي رئيسي

السيساوية

كمّل مشوارك

إرادة شعب

التحالف الوطني لدعم السيسي

V.T.V

أنا المصري

صوت الشعب

السيسي إرادة شعب

حركة نسر العرب

حركة بطل من بلدي

حملة الميثاق

حملة واثقين فيكم

حركة بلادي وحزب (إحنا الشعب)

ثوار البناء

حركة تسلم الأيادي

حركة إيزيس المصرية

إعلاميون مع السيسي

الحملة الشعبية لتأييد السيسي

ضحايا حكم الإخوان

بطل من بلدي

شباب سيساوية

الحملة الشعبية لرئاسة الجمهورية

حملة المشير السيسي