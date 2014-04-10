آشتون في القاهرة للقاء منصور والسيسي وصباحي

تصل مساء اليوم الخميس، إلى القاهرة الممثلة الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في زيارة قصيرة تستغرق يوما واحدا، للقاء عدد من المسؤولين وعدد من القيادات السياسية والحزبية المصرية.

ومن المقرر أن تلتقي آشتون بالرئيس المؤقت عدلي منصور والمرشحين للانتخابات الرئاسية، المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.

ومن المقرر أيضاً أن تجرى آشتون خلال زيارتها مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطور الأوضاع في مصر في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة، وبحث إمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر داخل جماعة الإخوان أن الجماعة لم تتلق أي طلب من كاثرين آشتون لعقد أي لقاءات بينها وبين قيادات الجماعة خلال زيارتها الحالية لمصر.



