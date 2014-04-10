صباحي: لا أريد حرباً مع إيران وأمن الخليج من أمن مصر

قال حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصرية، إن برنامجه الانتخابي يعبر عن الثورة ومحاوره الرئيسية هي العدالة الاجتماعية وإقامة نظام ديمقراطي واستقلال القرار الوطني.

وأضاف صباحي في حوار للتلفزيون المصري، أذيع مساء الأربعاء، أنه سيصنع علاقات قائمة على المصلحة الوطنية مع كل الدول بما فيها إيران وتركيا، مضيفاً: "لا أريد أن أخلق أي حالة من حالات الحرب مع إيران أو تركيا، وأمن الخليج جزء من الأمن المصري"، بحسب ما نقل عنه مراسل قناة "العربية" بالقاهرة.

وتابع أن الإدارة التركية تخطئ في حق مصر وحق تركيا سوياً، مضيفاً: "علينا أن نصدها إذا ظلت تدعم جماعة لحسابها على حساب الشعب المصري"، لافتاً إلى أن خطأ أردوغان عليه أن يصححه فلا يمكن أن تقوم علاقة جيدة معهم إذا ظلت تدعم الحكومة جماعة إرهابية سقطت من السلطة بإرادة الشعب.

وحول موقفه من إيران في امتلاكها سلاحا نوويا، قال صباحي إنه من حق إيران امتلاك تكنولوجيا نووية لأغراض علمية، ولكنه ضد امتلاكها لقنبلة نووية ويجب تطبيق عادل لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، مشيراً إلى أن مصر في قلب عالم عربي محل أطماع وثروات إذا استطاعت مصر تشكيل علاقات عربية جديدة تبدأ بمحور مصري خليجي سيساعدها على النهوض.

وحول العلاقات المصرية الأميركية أوضح صباحي أن تلك العلاقات ضرورية، ولكنها يجب أن تكون على أساس الندية واحترام القرار الوطني دون التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفاً: "نحتاج الشراكة الأوروبية والأميركية القائمة على الاحترام المتبادل".

وأوضح أنه يريد شرق أوسط بدون أسلحة دمار شامل، موضحاً أنه سيعمل على إعادة الحوار الجاد مع الإدارة الأميركية الذى كان مسارها التاريخي دعم إسرائيل والجور على حقوق العرب بما فيهم مصر، فالعلاقة معها لن تكون ندية ولا تابعية.

وقال صباحي إنه ترشح للرئاسة لأن مصر قامت بثورتين ولم تجن ثمرتهما إلى الآن من حياة كريمة وشعور بالأمن والاستقلال وطنياً، مضيفاً: "أسقطنا رأسين للنظام ولم تتحقق هذه الأهداف فمن حق الناس بمصر أن يجدوا سلطة تكون سنداً لهم وتحقق مطالبهم".

وأشار إلى أنه يتشرف بانتمائه للناصرية التي عززت دور مصر عربياً وإفريقياً، موضحاً أن الذكاء في إدارة العلاقات الخارجية المصرية الآن هو تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي.

وأضاف صباحي أنه كلما تعدد المرشحون فهذا يكون لمصلحة المواطن حتى تكون أمامه اختيارات عديدة، موضحاً أنه يضع برنامجاً جاداً لحل مشاكل مصر.

وأضاف: "الإخوان لا يدعموني ولا أطلب دعمهم سراً ولا جهراً، وهؤلاء ليسوا من كنت أدافع عنهم قبل الثورة ولاهم من تحالفت معهم"، مشيراً إلى أنه رفض أن يكون نائباً للرئيس السابق محمد مرسي، لأنه لم يكن رئيسا لكل المصريين.

وقال: "سأرفض أي منصب لا يأتي بالانتخاب الحر"، مضيفاً :"إن لم أحصل على منصب رئيس الجمهورية فسأبقى في صفوف المعارضة والتي أرى أنها لا تقل أهمية عن الحكم ولكن يجب أن تكون وطنية".

وأكد أنه سيساند أي شخص أو نظام أو سلطة أو معارضة تقف في صفوف البسطاء و العدالة والعدل.

وأضاف: "لو أن السيسي يملك برنامجاً لصالح الفقراء والبسطاء ويحقق العدل والكرامة الآن، فأنا أملكه منذ 40 عاماً ولازلت أملكه وأقدمه".