مصر: جرحى في انفجار قنبلة بمدينة 6 أكتوبر

وقع انفجار بميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر جنوب القاهرة، اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط جرحى دون وقوع حالات وفاة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الانفجار نتج عن وجود قنبلة بسيارة أحد ضباط الشرطة الذي تصادف عدم وجوده بداخلها ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.

وأضافت المصادر أن رجال المرور قاموا على الفور بإخلاء موقع الحادث تحسباً لوقوع انفجارات أخرى.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن قوات الحماية المدنية وصلت إلى الموقع، وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول ميدان الحصري انتظاراً لحضور خبراء المفرقعات لفحص السيارة وتمشيط المنطقة المحيطة بها بحثاً عن أية متفجرات أخرى.

إلى ذلك، صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأنه مساء اليوم قام شخص مجهول بإلقاء عبوة ناسفة محلية الصنع أسفل سيارة نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة، والمعين بخدمة تنظيم الحركة المرورية بميدان الحصري دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، ونتج عن انفجارها إصابة الضابط بجرح قطعي بالساق اليسرى وحدوث تلفيات بالسيارة، وتم نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج.