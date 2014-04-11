الأمن المصري يعتقل 73 شخصاً في مظاهرات الجمعة

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، من خلال متابعتها لتحركات عناصر تنظيم الإخوان المسلمين من التصدي المباشر لمحاولات التعدي على الأهالي وإثارة الشغب وضبط 73 من تلك العناصر بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية ودمياط والفيوم والمنيا وأسيوط وقنا، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية.

وقالت الداخلية إن بعض العناصر المعتقلة كانت بحوزتها أسلحة نارية مختلفة، منها الخرطوش.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان وقوات مكافحة الشغب بمنطقة الألف مسكن، وعين شمس بالقاهرة، اليوم الجمعة، وسادت حالة من الفوضى نتيجة لعمليات الكر والفر بين الطرفين.

وذكرت مصادر أمنية أن عناصر الإخوان أشعلوا النيران في إطارات السيارات، وأطلقوا زجاجات المولوتوف والأعيرة الخرطوش على الشرطة، وحطموا عددا من السيارات المتوقفة بالمنطقة.

وشهد ميدانا التحرير ورابعة العدوية بالقاهرة تواجداً أمنياً، حيث تمركز عدد من الآليات العسكرية، وتشكيلات الأمن المركزي، والمدرعات بجوار البوابة الرئيسية لمبنى المتحف المصري المطلة على المدخل المؤدي إلى ميدان التحرير.

كما كثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، وكذلك حول محيط قصر الاتحادية (الرئاسي) بمصر الجديدة.