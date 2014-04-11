مصرع 3 من الإخوان في اشتباكات مع الأمن المصري

أكد بيان لوزارة الداخلية المصرية ومسؤول، أن ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قتلوا، اليوم الجمعة، في اشتباكات مع قوات الأمن بمحافظتي الغربية والإسكندرية.

وأضاف البيان أن اثنين من أعضاء الجماعة قتلا في اشتباك مع قوات الأمن خارج مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية شمال القاهرة.

وقال مدير الإسعاف في الإسكندرية، عمر نصر، إن متظاهرا مؤيدا للجماعة قتل في اشتباكات بالمدينة.

وذكرت مصادر أمنية في طنطا أن ستة من أعضاء جماعة الإخوان كانوا يستقلون ثلاث دراجات نارية، وأطلقوا النار على أفراد دورية أمنية أثناء محاولتهم الفرار بعد رصدهم يحاولون إشعال النار في نقطة مرور.

وأضافت المصادر أن القتيلين سقطا برصاص في الرأس، وأن جثتيهما نقلتا إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة ألقت القبض في وقت لاحق على ثلاثة من المهاجمين.