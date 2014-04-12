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ابنة مرسي: الرجل الذي في القفص ليس أبي ..دققوا جيداً

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شيماء، ابنة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أن من تتم محاكمته حالياً ليس والدها. ونشرت شيماء، صورتين لأبيها، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إحداهما لأبيها حينما كان رئيسا، وأخرى تم التقاطها له في القفص.

ابنة مرسي ابنة مرسي

وأضافت: "اللي في الصورة اللي على اليمين أبي، الشمال مش هو أنا متأكدة. دققوا جيداً مش هو". وتابعت قائلة: "أنا اخترت صورة فيها نفس التعابير تقريباً علشان تقدروا تقارنوها، أقوياء الملاحظة هيقدروا يميزوا اللي في القفص مش الرئيس".

يأتي هذا في وقت تشهد مصر بشكل بات شبه يومي، اشتباكات متفرقة بين أنصار مرسي من الإخوان المعترضين على عزله والقوات الأمنية. وكانت الاشتباكات التي حصلت أمس في مختلف المحافظات المصرية، أدت إلى مقتل 3 أشخاص في طنطا والإسكندرية.

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