الدعوة السلفية: لن نصالح الإخوان وسنشارك بالانتخابات

قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، إنه لن تكون هناك مصالحة مع جماعة الإخوان إلا بعد إجراء مراجعات من جانب الجماعة للتراجع عن مواقفها.

وأضاف أن الدعوة السلفية وحزب النور سيشاركان في التصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة، من أجل استقرار مصر، جاء هذا خلال ندوة ألقاها في أحد مساجد مدينة مرسى مطروح.

وأكد رئيس الدعوة السلفية أن الدعوة لها مجلس شورى، مكون من مئتين من شيوخ الدعوة، وسيتم التداول في ما بينهم لاختيار مرشح الرئاسة.



وفي وقت سابق أصدر رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، قراراً رسمياً بتوقيع العقوبات المقررة قانونياً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكذلك لمن يمولون أنشطتها.

ونص القرار على "تطبيق هذه العقوبات تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 فبراير الماضي، باعتبار جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"؛ وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة".