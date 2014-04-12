شيخ الأزهر في أسوان للصلح بين القبيلتين المتنازعتين

التقى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم السبت، بقيادات قبيلتي بني هلال والدابودية المتنازعتين اللتين أدت اشتباكاتهما الدموية الأسبوع الماضي إلى مقتل 26 شخصاً.

وقال الطيب، خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد في مقر محافظة أسوان لإعلان الصلح بين القبيلتين "إن الإسلام لا يعرف التفاخر بالأعراق أو النسب أو الأصول".

وأضاف الطيب أن قبيلتي بني هلال والدابودية على استعداد للتصالح وتفادي الدماء، كاشفاً أنهما قد عبرتا عن صفاء قلوبهما.

وقرر الطيب تشكيل لجنة من الأزهر بإشراف اللواء مصطفى يسري، لإتمام الصلح وإعطاء كل ذي حق حقه.

ومن جهته، قال أحمد السيد، أحد قيادات قبيلة بني هلال، إن شيخ الأزهر استمع إلى تصورات القبيلة في إطار التهدئة والالتزام الكامل بنزع فتيل الأزمة مع قبيلة الدابودية.

وأشاد بجهود شيخ الأزهر عقب توجهه إلى أسوان اليوم، وقال إن زيارة أحمد الطيب إلى أسوان تساهم بشكل كبير في تهدئة خواطر أبناء بني هلال، وإنهاء الفتنة ومسلسل الدم.

كما أكد السيد التزام قبيلته بما تراه لجنة المصالحة المشكلة بتوجيهات إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

وأضاف: "قبيلة بني هلال حريصة على عودة الحياة إلى طبيعتها داخل أسوان إلا إذا حدثت أي خروقات من الطرف الآخر".