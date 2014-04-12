مصر.. عبوة ناسفة تسبق وصول وزير الصحة لمستشفى بقنا

انفجرت قنبلة بدائية الصنع السبت على مقربة من مستشفى، قبل دقائق من وصول وزير الصحة المصري لافتتاحه في محافظة قنا جنوب القاهرة، من دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلن مسؤولون أمنيون وطبيون.

وأوضح مسؤول أمني أن العبوة الناسفة انفجرت بالقرب من مستشفى قفط المركزي في محافظة قنا (نحو630 كم جنوب العاصمة القاهرة) قبل دقائق قليلة من وصول وزير الصحة المصري، عادل العدوي، إلى المستشفى لافتتاحها. وأكد أن الانفجار لم يوقع أي إصابات، إنما أحدث دوياً هائلاً، وسبب حالة من الذعر في المستشفى بحسب شهود عيان.

من جهته، لفت وكيل وزارة الصحة في قنا مدحت أبو القاسم إلى أن وزير الصحة قام بافتتاح المستشفى بشكل طبيعي. لكن التلفزيون المصري أعلن لاحقاً أن خبراء المفرقعات قاموا بإخلاء المستشفى كخطوة احترازية.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، نجا وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم من محاولة فاشلة لاغتياله بعبوة ناسفة قرب منزله في القاهرة.

وتزايدت مؤخراً الهجمات المسلحة، التي تستهدف رجال الأمن على حواجز الشرطة والجيش في مختلف مدن البلاد. وقتل نحو 500 من أفراد الجيش والشرطة في اعتداءات استهدفت الأمن المصري منذ عزل الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت.