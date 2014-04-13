الأمن المصري يطلق النار على دراجة نارية في العريش

تواصل إطلاق النار التحذيري في محيط النيابة العسكرية بالعريش، محافظة شمال سيناء المصرية، اليوم الأحد، لأكثر من 3 ساعات، ما أثار الذعر بين السكان.

وقال شهود عيان إن إطلاق النار جاء بكثافة نتيجة قيام قائد دراجة نارية بمحاولة اجتياز الحاجز الرملي على الطريق المؤدي إلى مبنى النيابة، حيث قام أفراد الأمن بإطلاق النار على قائد الدراجة النارية الذي فر هاربا.

وأشار شهود العيان إلى أن إطلاق النار جاء بقوة لم تشهدها المدينة منذ 4 أشهر على الأقل.

وقالت مصادر أمنية إن إطلاق النار التحذيري جاء تحسبا لوقوع أي محاولات تخريبية في المنطقة، وترافق مع عمل الاحتياطات اللازمة، والقيام بعمليات تمشيط دورية.