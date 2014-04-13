تفاصيل "إهانة" أبوإسماعيل القضاء التي أدت لحبسه عاما

كشف المشير أحمد إسماعيل علي، محامي المرشح الرئاسي السابق، حازم صلاح أبو إسماعيل، أن الحكم الصادر ضد موكله، أمس السبت، بالحبس عاما بتهمة إهانة المحكمة لم يكن الأول، بل هو الثاني في أقل من 3 شهور، حيث صدر حكم مماثل ضده ومن نفس القاضي في جلسة 20 يناير الماضي.

وروى إسماعيل لـ"العربية.نت" الواقعة التي تسببت في صدور الحكم ضد موكله أمس. وأوضح أن المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة في قضية تزوير جنسية والدة أبو إسماعيل، طلب من المتهم عدم مقاطعة المحكمة، والالتزام بقواعد الجلسات، محذراً إياه من مغبة تصرفاته التي قد يترتب عليها استبعاده من قفص الاتهام، ونظر الجلسة غيابياً.

وأضاف المحامي أن أبو إسماعيل أعلن خلال الجلسة رفضه المثول أمام المحكمة، واتهمها بمخالفة العدالة الإجرائية، وطلب من محاميته (التي عينتها المحكمة له) الانسحاب من المحاكمة، واستجابت المحامية وقررت التنحي فورا وعدم الدفاع عن أبو إسماعيل.

وقام أبو إسماعيل بعد ذلك بإدارة ظهره للمحكمة، وجلس يطالع صحيفة كانت معه، مما اضطر القاضي إلى طرده من قفص الاتهام، وإثبات قيامه بإهانة المحكمة، فأصدر بحقه حكماً بالحبس لمدة عام مع الشغل.

وكان أبو إسماعيل قد استبعد من الترشح لانتخابات الرئاسة السابقة عام 2012 بعد بلاغات عن حصول والدته على الجنسية الأميركية.

وكتب أبو إسماعيل في إقرار قدمه للجنة المشرفة على الانتخابات أن والدته لا تحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، لكن لجنة الانتخابات أكدت حصولها على أدلة تثبت عكس ذلك.