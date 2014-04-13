"سوبر سيسي": هل هي لعبة انتخابية؟

قالت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية إن لعبة "سوبر سيسي" التي نزلت حديثاً للأجهزة، والتي يعد البطل بها عبدالفتاح السيسي، والتي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد"، تعتبر أداة دعاية انتخابية له ومقياساً لشعبية السيسي في مصر، وانعكاساً لهوس المصريين بهذا الرجل الذي رأوا أنه خارق لدرجة عمل لعبة يكون هو بطلها وهو يرتدي زيه العسكري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن السيسي في لعبة "سوبر سيسي" يظهر ببذلته العسكرية، وهو يقود طائرة صفراء اللون.

ويساعد "سوبر سيسي" على الوصول لأبعد مسافة ممكنة، وتحقيق أعلى نتيجة، حيث تطير الطائرة فوق عوائق خطيرة، وتمر بين القنابل والمتفجرات، وتحصل على قوى يمكنك شراؤها".

وترى الصحيفة أن هذه اللعبة انعكاس للهوس بالسيسي، وأن المصريين يرون فيه "الرجل البطل" الذي سيفعل كل مجهوداته، ويمر بين القنابل والمتفجرات ليحصل على الاستقرار لمصر ومكافحة الإرهاب، كما أن اللعبة تعتبر انعكاسا قويا ليثبت رغبة الشعب المصري في أن يكون السيسي هو الرئيس المقبل لمصر، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في شهر مايو المقبل.