مصر تعتقل إرهابياً عائداً من القتال في سوريا

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، أن أجهزة الأمن بمصر اعتقلت شخصاً شارك في القتال الدائر في سوريا بتهمة الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.

وأضافت الوكالة الرسمية أن النيابة العامة بمحافظة السويس قررت حبس وائل أحمد عبدالفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنه متهم أيضاً بالتنسيق مع جماعات تكفيرية لشنّ هجمات إرهابية.

وقالت الوكالة: "إن عبدالفتاح 38 عاماً وهو موظف سابق بشركة بترول قاتل في سوريا ضمن صفوف جبهة النصرة إحدى الجماعات المقاتلة ضد الرئيس السوري بشار الأسد".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: "إن الإرهابي المضبوط كان قد غادر مصر منذ عامين إلى سوريا وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا وقاتل في صفوفهم وعاد إلى مصر خلال الفترة الماضية من أجل تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد، وتم ضبط مستندات وصور لأماكن داخل مصر كهدف لهجماته الإرهابية".

وأضاف المصدر أن "عبدالفتاح شارك في إحدى العمليات ضد الجيش النظامي السوري بمنطقة ريف حلب وعندان، كما تدرّب بسوريا على السلاح وتصنيع المتفجرات".

وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات نفذها متشددون إسلاميون يتمركزون في شبه جزيرة سيناء بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وامتد نطاق الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى واستهدفت مسؤولي أمن كباراً.

وأحالت النيابة الأسبوع الماضي 68 شخصاً على رأسهم محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، إلى محكمة الجنايات بتهمة تشكيل أخطر تنظيم إرهابي وثيق الصلة بتنظيم القاعدة في البلاد.

وحارب متشددون مصريون في أفغانستان ضد قوات الاتحاد السوفييتي في الثمانينيات وبعد عودتهم للبلاد حملوا السلاح ضد حكومة حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.