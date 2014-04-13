"قنبلة وهمية" تثير الذعر داخل كنيسة بالجيزة

أعلن مصدر أمني مصري أن أجهزة الأمن عثرت على جسم غريب داخل كنيسة بمدينة الصف بالجيزة جنوب القاهرة، أثناء احتفال الأقباط بعيد السعف اليوم الأحد.

وكان عدد من الأهالي قد قاموا بإبلاغ الشرطة بعثورهم على جسم غريب بجوار سور الكنيسة.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات انتقلوا إلى الكنيسة، وتبين لهم وجود قالب طوب أحمر ملفوف بشريط لاصق خارجه أسلاك، وليس به أي مواد متفجرة.

واعتبر المصدر أن الهدف من هذا الحادث كان إثارة الذعر بين رواد الكنيسة خلال احتفالهم بعيد السعف، مضيفاً أنه تم فرض طوق أمني وتمشيط المناطق المجاورة للكنيسة بحثاً عن أي متفجرات حقيقية أخرى.

ومن جهته، أوضح القس بافلي وليم، راعي الكنيسة، أنه لحظة اكتشاف الجسم المشبوه كانت الكنيسة مليئة بالمصلين الذين سارعوا للخروج منها.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن تعاملت مع الموقف وقامت بتأمين الكنيسة والمناطق المجاورة.