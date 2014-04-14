استئناف محاكمة مرسي في "أحداث الاتحادية"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث الاتحادية" للاستماع إلى باقي الشهود. وكانت المحكمة قد استكملت سماع شهود الإثبات في جلسة سرية.

ويواجه مرسي والقيادات تهم ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي رفضت الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر من نفس العام.

كما تستأنف أيضاً محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و 14 آخرين من قيادات الإخوان في قضية أحداث القتل والعنف المعروفة إعلاميًا بأحداث "البحر الأعظم"، في جلسة تعقدها محكمة جنايات الجيزة في معهد أمناء الشرطة بطرة.