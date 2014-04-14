اللجوء السياسي يخلي سبيل "يوسف بطرس غالي"

أكد اللواء مجدي الشافعي، مدير شرطة الإنتربول المصري، أن الإنتربول الفرنسي قام بإخلاء سبيل الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والموضوع على النشرة الحمراء على خلفية اتهامه في عدة قضايا فساد مالي وإداري، وذلك بعد التأكد من أنه حاصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا.

وأشار مدير شرطة الإنتربول المصري في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الجهاز تلقى إخطارا بالفعل أمس الاثنين من الإنتربول الفرنسي يفيد بالقبض على الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والموضوع على النشرة الحمراء.

وأوضح الشافعي أنه بعد أن تم ضبطه قدم المحامي الخاص ببطرس غالي شهادة تثبت حصوله على حق اللجوء السياسي إلى بريطانيا، وهو ما جعل السلطات الفرنسية تقوم بإخلاء سبيله.

بدوره نفى غالي خبر القبض عليه، وأكد في اتصال هاتفي مع "المصري اليوم" أن خبر القبض عليه عار تماماً عن الصحة.

وكانت مصادر أمنية أعلنت أن غالي كان متوجهاً لفرنسا في رحلة سياحية، وتم إلقاء القبض عليه تنفيذاً للنشرة الحمراء، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ في مصر أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وكان من المتوقع أن يتم إرسال بعثة من رجال الإنتربول المصري، بالاشتراك مع وفد من وزارة العدل إلى فرنسا، خلال الساعات القليلة المقبلة لتسليم السلطات الفرنسية طلب النائب العام المصري رسمياً بضبط وإحضار غالي على خلفية اتهامه في عدة قضايا لتسلمه والعودة به إلى مصر لتقديمه لجهات التحقيق.