مقتل طالب وإصابة صحافيين في اشتباكات بجامعة القاهرة

قالت مصادر طبية إن شخصاً قُتل وأُصيب صحافيان في اشتباكات اندلعت، الاثنين، بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في جامعة القاهرة. وقال مصدر إن جثة الطالب القتيل نُقلت إلى مستشفى الطلبة بالجامعة.

وأضاف أن خالد حسين، الذي يعمل صحافياً في موقع "اليوم السابع"، أصيب إصابة خطيرة. ويعمل الصحافي الآخر الذي أصيب في موقع "صدى البلد".

ومن جهته، قال موقع "اليوم السابع" إن حسين أُصيب بطلق خرطوش في الصدر "أثناء محاولة طلاب الإخوان اقتحام مبنى رئاسة الجامعة.. فيما ردّت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية".

أما موقع "صدى البلد" فأوضح أن مصوّره الصحافي عمرو السيد أصيب في الاشتباكات التي قال إنها وقعت داخل الحرم الجامعي. ولم يذكر الموقع كيف أصيب مصوّره.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المصرية أن نحو 200 من الطلبة المنتمين للإخوان تجمّعوا في الجامعة وتعدّوا على أفراد الأمن الإداري للجامعة وخرجوا إلى محيط الجامعة، حيث أطقوا الأعيرة الخرطوش والمولوتوف والألعاب النارية باتجاه قوات الشرطة.

وتابع أن الشرطة تعاملت مع هؤلاء الطلاب "بالغاز المسيل للدموع وأعادتهم لداخل الجامعة، وتمكنت من ضبط 6 من مثيري الشغب تبين أنهم طلاب من العناصر الإخوانية بجامعة الأزهر والمرحلة الثانوية وبحوزتهم كمية من زجاجات المولوتوف والشماريخ".