إبطال مفعول قنبلتين في كرداسة بمحافظة الجيزة

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، أن خبراء المفرقعات نجحوا، فجر اليوم، في إبطال مفعول قنبلتين قبل انفجارهما في أحد محولات الكهرباء بمنطقة كرداسة بالجيزة.

وأوضح المصدر الأمني، أن خبراء المفرقعات تلقوا بلاغا بقيام مجهولين بإلقاء قنبلة على أحد محولات الكهرباء بمنطقة كرداسة، وانتقلوا على الفور إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من إبطال مفعولها قبل أن تنفجر.

وأضاف المصدر أنه بتمشيط المنطقة المحيطة بمحول الكهرباء تم العثور على قنبلة أخرى، وتمكنوا أيضا من إبطال مفعولها قبل انفجارها.

يذكر أن جماعة أنصار بيت المقدس أصدرت بيانا أمس توعدت فيه بتنفيذ أعمال إرهابية.

