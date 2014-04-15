مرسي مجدداً أمام المحكمة في قضية "سجن النطرون"

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، ويحاكم فيها 131 متهما.

وكانت محكمة الجنايات قد أوقفت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي بدعوى لرد تنحية محكمة الجنايات، والتي قضي برفضها نظرا لعدم جدية الأسباب التي قررها المتهمان لرد هيئة المحكمة.

كذلك تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، قضية محاكمة 30 من عناصر جماعة الإخوان، منهم اثنان هاربان في أحداث المقطم الأولى.

وكانت المحكمة قد أمرت بإحالة 28 متهما محبوسين إلى محكمة الجنايات، لضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أمام مكتب الإرشاد في 30 يونيو الماضي.