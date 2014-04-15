مصر: بسبب التشيع والإخوان.. استدعاء سفير إيران

أعلن السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم اليوم الثلاثاء استدعاء رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية، مجتبى أماني، حيث التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، السفير أحمد إسماعيل، لإبلاغه ببعض الملاحظات والتعليقات حول ضرورة اتساق عمل البعثة الإيرانية في القاهرة مع قواعد العمل الدبلوماسي المعمول بها.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العريبة.نت" إن "الوزارة أبلغت القائم بالأعمال الإيراني ضرورة أن يتوافق عمل البعثة الدبلوماسية الإيرانية على الأراضي المصرية مع مصالح الدولة، وأطلعناه على بعض الملاحظات الخاصة بعمل البعثة"، دون أن يقدم مزيداً من الإيضاحات.

ورفض المتحدث الرسمي باسم الخارجية الرد على سؤال حول الملاحظات التي رصدتها الوزارة والتي من أجلها اضطرت لاستدعاء القائم بالإعمال الإيراني، لكن مصادر أمنية ودبلوماسية أكدت لـ"العربية.نت" أن سبب الاستدعاء يرجع لرصد أجهزة الأمن المصرية لقاءات بين عدد من دبلوماسيي البعثة الإيرانية مع شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وقيادات بما يسمى "تحالف دعم الشرعية" الموالي لهم بما يخرج عن الإطار المسموح به في عمل البعثة بالقاهرة.

وأضافت أن أجهزة الأمن رصدت كذلك قيام بعض أعضاء البعثة بنشاط واسع خلال الفترة الأخيرة في اتجاه تشييع مواطنين مصريين، من خلال التواصل مع بعض الشخصيات الشيعية البارزة وتوزيع منشورات تحضّ على التشيّع، مشيراً إلى أنه تمت مواجهة القائم بالأعمال بهذه الملاحظات وإطلاعه على تفاصيل اللقاءات ووعد بالرد عليها وإبلاغ حكومته بذلك.