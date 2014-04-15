مصر.. إصابة شرطيين في انفجار بحي الدقي

أفاد مراسل "العربية" بوقوع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، أمام قسم الدقي في محافظة الجيزة المصرية، فيما قالت مصادر أمنية إن شرطيين أصيبا في الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة.

وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات، برئاسة النقيب ضياء فتوح والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارة مجهزة، للوقوف على ملابسات الانفجار.

وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية إن الانفجار استهدف نقطة مرور قريبة من قسم شرطة الدقي وفندق شيراتون في ميدان الجلاء بالجيزة على مسافة كيلومترات من ميدان التحرير، بؤرة الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن الأهالي قد تمكنوا من إلقاء القبض على الشخص الذي ألقى العبوة الناسفة.

وكان شهود عيان أفادوا بسماع دوي انفجار في محافظة الجيزة الواقعة جنوب العاصمة المصرية القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال الشهود إن دوي الانفجار سمع من على بعد كيلومترات.

يذكر أن الاعتداءات تضاعفت على قوات الجيش والشرطة المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.