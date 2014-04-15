"بيت المقدس" تدعي الاستيلاء على سيناء والأمن ينفي

نفى الأمن المصري صحة ما تردد عن سيطرة أنصار بيت المقدس على سيناء ووصفت ذلك بالإعلان الكاذب. وقالت مصادر أمنية إنه يجرى حالياً تسيير حملات أمنية تجوب مدينة العريش، وأن قوات الشرطة سيطرت على الأوضاع بشكل كامل.

وكانت جماعة أنصار بيت المقدس قد أعلنت ليل أمس الاثنين، سيطرتها على مدن محافظة شمال سيناء، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة شائعات، قال الأمن المصري إنها تهدف إلى إثارة الفوضى والبلبلة في البلاد.

يأتي هذا بعد أن أعلنت السلطات المصرية، في وقت سابق، جماعة أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية محظورة.

