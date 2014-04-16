إصابة 5 بينهم 3 من رجال الشرطة في انفجارين بالجيزة

قالت وزارة الداخلية المصرية ومصادر أمنية إن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا، الثلاثاء، في انفجارين بمدينة الجيزة على الضفة الأخرى لنيل القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية إن الانفجار الأول وقع صباحاً عندما ألقى مجهولان يستقلان دراجة نارية قنبلة محلية الصنع على نقطة لشرطة المرور.

وأضافت في بيان أن الهجوم وقع حوالي الساعة 7:10 صباحاً (5:10 بتوقيت غرينيتش) بميدان الجلاء في حي الدقي.

وجاء في البيان أن "الأجهزة الأمنية تمكّنت بمعاونة الأهالي من ضبط أحد المشتبه فيهم بتورطه في ارتكاب الواقعة". وقال شهود عيان إن دويّ الانفجار سُمع من على بعد كيلومترات، ونقطة المرور التي هُوجمت قريبة من قسم شرطة الدقي وفندق شيراتون.

أما عن الانفجار الثاني، فقال مسؤول أمني إن مدنيين أُصيبا بجروح بعدما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع وضعها مجهولون أسفل سيارة تعود إلى ضابط شرطة في حي فيصل الشعبي غرب القاهرة، مضيفاً أن أحد الجريحين شقيق الضابط.