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حزب الدستور يعلن رسمياً دعم صباحي للرئاسة

المصدر: دبي - قناة العربية
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أعلن حزب الدستور رسمياً دعمه لحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي المحتمل، وذلك في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء.

وأعلنت رئيسة الحزب، الدكتورة هالة شكر الله، أن 59% من أعضاء الهيئة العليا للحزب أيدوا دعم صباحي، و10% أيدوا دعم المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي، و28% كانوا مع المقاطعة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية يومي 26 و27 من شهر مايو المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في الخامس من يونيو 2014.

وتعقد جولة الإعادة في 16 و17 يونيو، في حال لم يحسم أي من المرشحين النتائج من الجولة الأولى.

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#صباحي, #السيسي, #رئاسة, #الانتخابات الرئاسية بمصر

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