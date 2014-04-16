مصر: اعترافات مدرب الفضيحة الجنسية ومحاولات لقتله

شدّدت أجهزة الأمن المصرية إجراءاتها على مقار السجون والنيابات التي يتنقل إليها مدرب الكاراتيه عبدالفتاح الصعيدي، المتهم بالاعتداء الجنسي على 25 سيدة ونشر فيديوهات لهن وهن يمارسن الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن رصدت عدة محاولات لاغتياله وقنصه خلال تنقله من السجن إلى مقر النيابة للتحقيق معه في الفضيحة.

وكشفت المعلومات أن أزواج وأقارب 8 سيدات بينهن 4 مطلقات، و3 متزوجات وأخرى سيئة السمعة وسبق اتهامهن في قضايا آداب وممارسة الدعارة، اتفقوا مع عدد من البلطجية ومعتادي الإجرام على قنص المدرب نظراً لما سببه لهم من فضائح مخزية أمام الرأي العام، حيث كشف المتهم أمام النيابة أسماء سيدات وهن: "هبة"، و"لمياء"، و"رحاب"، و"إلهام"، والأخيرة تم شطب عضويتها من سجلات نادي بلدية المحلة قبل عامين لسوء سلوكها، حسب ما أكده مجلس إدارة النادي.

وأوضحت التحريات الأمنية قيام بعض الفتيات بالهروب من منازل أسرهن، بعد افتضاح أمرهن بسبب تداول الفيديوهات، كما قام بعضهن بدفع أموال لمجهولين مسلحين للانتقام من المدرب، حال مثوله أمام النيابة العامة بمجمع محاكم المحلة نهاية شهر أبريل الحالي، وهو ما اضطر أجهزة الأمن إلى تغيير مقار حبس المتهم بصفة دورية وفرض السرية التامة على تنقلاته أثناء استدعائه للتحقيق.

المتهم يعترف ويروي التفاصيل

على الجانب الآخر، أقرّ المتهم أمام النيابة بارتكابه أغلب الجرائم الموجودة في الفيديوهات، فيما أنكر البعض الآخر، وأكد عدم صلته بها. وواجهته النيابة بما تم ضبطه معه لحظة القبض عليه، حيث عثر بحوزته على علبة "فياجرا" وصورة لفتاة صغيرة قرر أنها لإحدى الفتيات التي يقوم بتدريبهن بالنادي، وورقة بيضاء بها بعض الأسماء وورقة أخرى بها بيانات لفتيات أخريات اعترف بصلته بهن وأنه يقوم بتدريبهن في صالة النادي.

واعترف المتهم عند مواجهته بمحتوى أحد الفيديوهات مع سيدة تدعى "هبة" أنه هو نفسه الموجود في الفيديو وأنه تم تصويره في منزله، كما أقرّ بأنه هو نفسه الموجود في فيديوهات أخرى مع سيدات يدعين: "سماح" و"لمياء" و"رحاب" و"دعاء"، بعضهن مارس الرذيلة معهن في الصالة وأخريات في منزله، مؤكداً أنه كان يقوم بالتصوير من أجل إشباع رغباته في التلذذ بمشاهدة تلك المشاهد وليس بهدف ابتزاز السيدات وإجبارهن على تكرار ممارسة الرذيلة معه.

وقال المتهم إنه كان يقوم بمغازلة المترددات على الصالة بعيداً عن الأنظار سعياً لاستدراجهن، وفور أن يجد استجابة منهن يصطحبهن إلى إحدى الغرف داخل الطابق الثاني من الصالة ويضاجعهن بمحض إرادتهن، ثم يصورهن بواسطة برنامج "ويب ماكس"، وهن عاريات دون علمهن.

النادي يشطب عضوية المدرب

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة نادي البلدية برئاسة الدكتور محمد الشافعي، شطب عضوية المتهم نهائياً، كما قرر إيقاف عضوية عبدالفتاح النجار، مستأجر الصالة، لحين انتهاء التحقيقات.

وقال إن السيدات المتورطات في الفضيحة 6 سيدات مسجلات آداب وأخرى تزوجها المدرب بعقد عرفي، مؤكداً أن النادي شطب المدرب وزوجته من عضوية النادي وأقام دعوى قضائية ضدهما حتى لا يعودا مرة أخرى إلى عضوية النادي.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام متهماً المواقع الإخبارية التابعة لتنظيم جماعة الإخوان، وعدد من المواقع الإخبارية بمحاولة تلويث سمعة السيدات أعضاء النادي على خلفية الفضيحة دون التحقق من المعلومات الخاصة بالواقعة.

يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن تجري فيه النيابة غداً الخميس معاينة أولية للصالة مكان الواقعة، والاستماع إلى محمد السباعي مسؤول النشاط الرياضي بالإنابة عن عبدالفتاح النجار المستأجر الأصلي لها.