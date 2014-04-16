مصر: حبس 119 إخوانياً ثلاث سنوات في قضية أحداث الدقي

عاقبت محكمة جنح الدقي 119 إخوانياً بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهم، وبرأت 6 في أحداث العنف والشغب التي حدثت في منطقة الدقي أثناء احتفالات ذكرى أكتوبر.

وكانت النيابة المصرية، قد أمرت بحبس 126 متهمًا في الأحداث التي شهدتها منطقة الدقي في الاحتفالات التي أقيمت 6 أكتوبر الماضي، أثناء محاولات أنصار الإخوان إفسادها واقتحام ميدان التحرير، مسفرة عن سقوط 24 قتيلًا و90 جريحاً.

وكشفت التحقيقات أن أنصار الإخوان، نظموا مسيرات ومظاهرات، انطلقت من منطقتي الجيزة، والمهندسين ورددوا الهتافات المناهضة للجيش والشرطة، كما أحرقوا نقطة مرور الدقي، وأتلفوا واجهات المركز القومي للبحوث الزراعية، ورشقوا الأهالي بالطوب والحجارة، وأطلقوا النيران، بواسطة أسلحة تم ضبطها.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، وإرهاب المواطنين، واستخدام القوة ضدهم، والتعدي على منشآت الدولة، والأملاك الخاصة، ومقاومة السلطات.

وأنكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وعنما واجهتهم النيابة بالعديد من الفيديوهات التي توثق تعديهم على الأهالي ومحاولة دخولهم ميدان التحرير من ناحية كوبري الجلاء، والتعدي على قسم شرطة الدقي، أكدوا أنهم جاءوا لدعم الإسلام ونصرته وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.