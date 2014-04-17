تأجيل محاكمة بديع والشاطر و15 متهماً بقضية "الإرشاد"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

جاء ذلك في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات 30 يونيو، إلى جلسة 28 أبريل لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة خلال جلسة، اليوم الخميس، إلى 3 من شهود الإثبات من ضباط الداخلية الذين اتهموا عناصر بجماعة الإخوان بإطلاق النار من داخل مكتب الإرشاد.