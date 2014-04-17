حالة طوارئ بسيناء بعد إعلان بيت المقدس السيطرة عليها

أعلنت قوات الأمن بشمال سيناء حالة الطوارئ، بعد أن أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" السيطرة على سيناء.

وقالت مصادر أمنية، اليوم، إنه تم تشديد إجراءات التفتيش على الطرق الرئيسية في جميع مداخل ومخارج المحافظة، وعلى الطرق الفرعية ومناطق المزارع، بحثاً عن العناصر الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن وترويع المواطنين.

كما تم نشر تشكيلات قتالية ودوريات متحركة في الأماكن الحيوية بالمحافظة.

وأوضحت مصادر أمنية أنه تم وضع كاميرات مراقبة في الجهات الأربع للمنشآت الأمنية والشرطية لمراقبة تحركات أي عناصر غريبة في محيط هذه المنشآت.