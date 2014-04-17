"حلاوة روح" ممنوع في مصر بقرار وزاري

أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس الأربعاء، قراراً بوقف عرض فيلم "حلاوة روح"، بطولة هيفاء وهبي وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج محمد السبكي، لحين عرضه على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لاتخاذ قرار بشأنه، وهو ما ضاعف الجدل المثار حول الفيلم.

وتسبب القرار الذي أذاعته وسائل إعلام مصرية في إحداث بلبلة وضجة واسعة، خاصة أن الفيلم حصل بالفعل على إجازة الرقابة قبل أن يُعرض، واشترطت الهيئة أن يكون العرض تحت لافتة "للكبار فقط"، وهو ما تحقق.

واتخذ القرار أثناء اجتماع لجنة السينما، الذي حضره رئيس الوزراء بالإضافة إلى الدكتور محمد العدل والمخرج خالد يوسف ووزراء الثقافة والإعلام والتجارة والصناعة.

إلا أن المنتج محمد العدل أكد لـ"العربية.نت" أن القرار لم يتخذ خلال الاجتماع، الذي حضره حتى النهاية، مؤكداً أن رئيس الوزراء لم يصدر هذا القرار حتى رحيله.

واعتبر العدل أن صدور مثل هذا القرار يعد سابقة غير طبيعية، خاصة أنه لم يصدر قرار مثل هذا من قبل، وكان الأولى برئيس الوزراء أن يبلغ وزير الثقافة إن كان يريد إصدار قرار مثل هذا، وهو ما اعتبره إهانة لوزارة الثقافة وتخطياً لكافة الأعراف، بحسب محمد العدل.

وكشف العدل في تصريحاته عن إجرائه اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الرقابة المخرج أحمد عواض، الذي أكد له أنه لم يتم إبلاغه بمثل هذا القرار بعد.

السبكي يرفض التعليق

وأجرت "العربية.نت" اتصالاً بمنتج الفيلم محمد السبكي، الذي أكد أنه لم يتم إبلاغه بالقرار بعد، ولكنه رفض التعليق، مفضلاً عدم استباق الأحداث حتى يتم إبلاغه بالقرار بشكل رسمي.

بينما أكد منيب شافعي، رئيس غرفة صناعة السينما، لـ"العربية.نت" أنه في حال صدور قرار مثل هذا فإن الغرفة لا تتدخل فيه، ويتم تنفيذه بالتنسيق بين هيئة الرقابة ومنتج الفيلم.

وعلى الجانب الآخر، أكد مسؤولون عن بعض دور العرض لـ"العربية.نت" أن الفيلم مازال يُعرض، ولم يتم رفعه بعد، خاصة أن القرار لم يتم إبلاغه للجهات المعنية بتنفيذه بعد.