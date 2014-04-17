وزير خارجية كندا من القاهرة: قلق بالغ من الإخوان

أكد وزير الخارجية الكندي جون بيرد، الخميس، في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن بلاده "قلقة بشدة" من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً".

وقال بيرد في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري نبيل فهمي، إن كندا تأخذ مواقف قوية حين يتعلق الأمر بإدراج "الجماعات الإرهابية"، مشدداً على أن هذه العملية "تجري على أساس الوقائع والمعلومات".

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الكندية بأن وزير الخارجية المصري فهمي ووزير خارجية كندا بيرد عقدا اجتماعاً مثمراً في القاهرة.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول آفاق التعاون بين كندا ومصر فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية، بما فيها المسائل القنصلية وعدد من القضايا الإقليمية والتحديات العالمية، بحسب البيان.

واتفق الوزيران في الرأي حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشرك، بما في ذلك التهديد الذي تمثله ظاهرتا التطرف والإرهاب، والأزمة في سوريا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وقضايا شرق أوسطية وإفريقية أخرى. وتعهد الوزيران بالعمل سوياً لمواجهة عدد من التحديات السياسية والأمنية والإنسانية.

كما التزم الوزيران بالعمل معاً عن قرب من أجل بناء وتقوية روابط سياسية واقتصادية وتجارية واجتماعية وثقافية بين كندا ومصر بما يصبّ في مصلحة البلدين، حيث إن هناك العديد من الفرص المهمة لتنمية التعاون في مصر، بالتعاون والمشاركة مع دول إقليمية أخرى يهمها تحقيق الأمن والرخاء في مصر.

وتضمنت مناقشات الوزيرين عملية الانتقال الديمقراطي الجارية في مصر، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو القادم، وكذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

وركّز الوزيران على كيفية تقديم كندا الدعم لمصر في هذه المرحلة الدقيقة، والتي يبني فيها المصريون بلداً ديمقراطياً.