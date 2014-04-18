بالفيديو.. "أجناد مصر" توثق عملياتها ضد الشرطة

بثت جماعة "أجناد مصر" شريطاً مصوراً وثقت فيه ما قالت إنه انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها أجهزة الأمن والشرطة المصرية، كما وثقت في التسجيل أيضاً مجموعة من العمليات التي نفذتها الجماعة ضد أجهزة ومقرات الأمن المصري.

فشريط الفيديو الأول الذي مدته 24 دقيقة لجماعة "أجناد مصر" وثق 8 عمليات نفذها التنظيم في الفترة من نوفمبر 2013 وحتى أبريل 2014، تضمنت مجموعة مشاهد بعضها كان يتم تداولها قبل ثورة 25 يناير، وتظهر انتهاكات لحقوق الإنسان على يد أجهزة الشرطة في المقرات الأمنية والشوارع، بالإضافة إلى مشاهد أخرى تم التقاطها أثناء الثورة، ومشاهد لأحداث فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في محيط ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

ووثق الفيديو استهداف التنظيم لكمين شرطة في عبود بعبوة ناسفة، واستهداف كمين شرطة السواح بعبوة ناسفة واستهداف نقطة شرطة بمحور 26 يوليو بالإضافة إلى العمليات الشهيرة التي نفذتها الجماعة في 24 يناير 2014، وهي استهداف قسم شرطة الطالبية واستهداف قوات الأمن المركزي أمام مترو البحوث.

ووثق الفيديو أيضاً عملية استهداف مقر قوات الأمن المركزي في 31 يناير 2014 وعملية استهداف قوات الأمن المركزي في ميدان الجيزة، واستعرض الإصدار المرئي العملية الأخيرة للجماعة، وهي استهداف قيادات قوات الأمن المركزي في ميدان النهضة وتوقف أمام لقطة استشهاد العميد طارق المرجاوي الذي لقي مصرعه في هذه العملية.

واختتمت الجماعة إصدارها المرئي بالدعوة إلى الثأر للأسيرات والانتصار ممن تعدى عليهن، وبثّ صوراً ومشاهد لاشتباكات بين طالبات بجامعة الأزهر وقوات الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة "أجناد مصر" تبنت نحو 8 عمليات حتى الآن، آخرها سلسلة الانفجارات في محيط جامعة القاهرة، ويعتقد خبراء متخصصون في شؤون الحركات الإسلامية أن أعضاءها خليط من أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل القيادي الإسلامي ومؤسس حزب الراية، وأعضاء سابقون بجماعة الإخوان.