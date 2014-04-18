الأمن يفرق عدة تظاهرات إخوانية بالقاهرة والمحافظات

أفاد مراسل قناة "العربية" بخروج عدة تظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات عقب صلاة الجمعة.

ونشبت مناوشات بين طلاب الإخوان وقوات الأمن أمام المدينة الجامعية للأزهر بالقاهرة، وقامت قوات الأمن بالقبض على عدد منهم .

كما أطلقت قوات الأمن المركزي عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة لعناصر جماعة الإخوان، في شارع المسلة بجوار مسجد النور المحمدي بمنطقة المطرية بالقاهرة، فيما ردت عناصر الإخوان برشق الأمن بالحجارة والألعاب النارية.

كما نظم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مسيرة بعد صلاة الجمعة في منطقة المريوطية بالهرم بمحافظة الجيزة. وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة, وحملوا صوراً للرئيس المعزول.

هذا.. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة تظاهرات لتنظيم الإخوان المسلمين، غرب الإسكندرية، وألقت القبض على10 منهم، عقب إطلاق التنظيم لأربع مسيرات بمختلف أنحاء المدينة، فيما تظاهر مؤيدو المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم، احتفالاً بترشحه للرئاسة.

وخرج أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في 4 مسيرات عقب صلاة الجمعة بالإسكندرية في مناطق الترعة المردومة وأبوسليمان وحي العجمي ومدينة برج العرب الجديدة.

كما نظم أنصار الإخوان مسيرات بعد صلاة الجمعة في مناطق عدة ومحافظات منها منطقة الطالبية بالهرم، ومنطقة عين شمس وإمبابة بالقاهرة، ومحافظة السويس، ومحافظة الفيوم.

وكانت قوات الأمن أجرت استعدادات خاصة صباح اليوم للتصدي لأي أعمال عنف مصاحبة للتظاهرات الإخوانية.