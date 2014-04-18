هدوء نسبي في سيناء.. والأمن يحكم قبضته

أكدت مصادر أمنية في شمال سيناء، اليوم الجمعة، أن المحافظة تشهد حالة هدوء واستقرار في الأوضاع الأمنية بمختلف مناطق المحافظة .

وأضافت المصادر أن قوات الأمن من الجيش والشرطة تتولي تأمين كافة مدن شمال سيناء، لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيرة إلى أنه تم الدفع بالدوريات المتحركة والتشكيلات القتالية في عدة مناطق لبسط النفوذ الأمني وضبط الخارجين عن القانون.

وأضافت المصادر أن حملات المداهمة لمعاقل الإرهاب مستمرة في إطار خطة مكافحة الإرهاب في سيناء، وذلك وفق معلومات دقيقة تستهدف "التكفيريين" خاصة جنوب الشيخ زويد ورفح والعريش.