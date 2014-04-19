مصر.. اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بسبب سيارة

تمكنت أجهزة الأمن المصري في القليوبية من السيطرة على اشتباكات وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بين عدد من المسلمين والمسيحيين بمدينة الخصوص، واستخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين من الطرفين.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية إن الاشتباكات اندلعت بمنطقة "الزرايب" بين مسلمين ومسيحيين بسبب الخلاف على أولوية مرور السيارات بالمنطقة استخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش، وأسفرت المشاجرة عن مصرع "روماني ميلاد" إثر إصابته بطلق ناري، فيما أصيب 4 آخرين من الطرفين.

وأضاف المصدر في تصريح له اليوم أن التحريات الأولية أكدت نشوب المشاجرة بين شخص يدعى محمد شعبان وشهرته "محمد بطة"، وأحد أهالي المنطقة، بسبب أولوية مرور سيارة، فاستدعى عدداً من أنصاره الذين حضروا للمنطقة وأطلقوا الرصاص ونشبت المشاجرة.

وأوضح أنه تم الدفع بعدد من قوات الأمن وسيارات الأمن المركزي، تحسبا لأي حالات طارئة قد تحدث، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها مرة أخرى.

