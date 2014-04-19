وسائل إعلام: مقتل ضابط في انفجار قنبلة بالقاهرة

أكدت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الجمعة، مقتل ضابط شرطة في انفجار قنبلة بميدان لبنان في حي المهندسين وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن القتيل هو الرائد محمد جمال الدين مأمون.

وحسب شهود عيان، ألقى مجهول بقنبلة على موقع مروري كان يتواجد بداخله الضابط.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بأن قيادات المديرية انتقلت إلى موقع الانفجار لتمشيط المنطقة بحثا عن المتهمين.

وقام خبراء المفرقعات بالبحث عن أي متفجرات أخرى، فيما نقلت سيارة إسعاف الضابط القتيل إلى مستشفى قريب.

وسادت حالة من الخوف والرعب بين سكان المنطقة، بسبب صوت التفجير المدوي، وتوقفت حركة المرور.