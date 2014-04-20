السجن 3 سنوات ونصف لـ30 من أنصار مرسي بتهمة الشغب

أصدرت محكمة جنح في القاهرة، الأحد، أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة على 30 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في أحداث تجمهر وشغب خلال تظاهرة أمام دار القضاء العالي، في فبراير الماضي.

وأدين هؤلاء بتهم التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى والرعب بين المارة، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والتي أعلنتها السلطات مؤخرا "تنظيما إرهابيا".

وكانت نيابة الأزبكية أحالت هؤلاء المتهمين الـ30 على المحاكمة، لاتهامهم في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالي، وذلك احتجاجا على محاكمة الرئيس المعزول.

ومنذ عزل مرسي في الـ3 من يوليو الماضي، اعتقل أكثر من 15 ألفا من أنصاره، غالبيتهم الساحقة من أعضاء جماعة الإخوان، وعلى رأسهم مرسي نفسه وقيادات الصف الأول في الجماعة بتهم مختلفة.