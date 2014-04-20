جامعة الإسكندرية تفصل قياديا إخوانيا لتغيبه عن العمل

طبّق مجلس جامعة الإسكندرية المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات المصرية على الدكتور جمال حشمت، أستاذ الأمراض الطفيلية واستشاري الحميات وأمراض الكبد بمعهد البحوث الطبية بالجامعة عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، بفصله نهائياً من الجامعة بعد انقطاعه عن العمل لمدة 6 شهور متواصلة بداية من العام الدراسي الحالي حتى شهر مارس الماضي دون إبداء أية أعذار.

وقال الدكتور جمال الصواف، عميد معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية: "إن انقطاع حشمت بدأ منذ بداية شهر أغسطس الماضي عقب فض اعتصام ميدان رابعة ولم يحضر إلى الكلية، وتم إرسال عدة إنذارات له بعدما أبلغ رئيس قسم الأمراض الطفيلية بغيابه المتواصل ليخلي مسؤوليته، وبعد آخر إنذار أرسل نجله إلى الكلية ليبلغ أنه مريض ويحتاج إلى فريق طبي لبحثه ومنحه إجازة".

وأضاف أن القانون لا يسمح بإرسال فريق طبي لأستاذ الجامعة إلا بعد حضوره شخصياً لمعرفة ما يعاني منه، وفي شهر ديسمبر الماضي حضر حشمت إلى الكلية بشخصه وأبلغ رئيس القسم وإدارة المعهد بأنه كان مريضاً، ولكن سرعان ما تغيّب مرة أخرى منذ شهر ديسمبر حتى شهر أبريل، وتم إبلاغ إدارة الجامعة بهذا الأمر.

وأوضح الصواف أن المستشار القانوني للجامعة أكد ضرورة تطبيق المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات عليه لتغيبه أكثر من 6 شهور، لافتاً إلى أنه تم احتساب المدة بعد الإجازة بشهر أغسطس لتبدأ من سبتمبر حتى شهر مارس الماضي، دون الاعتراف بحضوره في شهر ديسمبر الماضي؛ لأنه تغيب بعدها وفوجئ بوجوده بالقنوات الفضائية "الجزيرة".

وتابع عميد معهد البحوث الطبية بالجامعة أن مجلس الجامعة أرسل طلباً لاستئذان المعهد والقسم بتطبيق المادة عليه، وتمت الموافقة من قبل مجلس القسم ومن ثم مجلس المعهد، وتم إخطار مجلس الجامعة بالموافقة، وتم التوقيع على القرار بمجلس الجامعة الأخير، لتطبق عليه المادة 117 لتغيبه عن العمل دون أسباب واضحة ولا أعذار مقبولة.

وأشار إلى أن فترة طعنه على القرار انتهت، خاصة أن القانون لا يسمح له بالطعن بعد تطبيق المادة عليه فكان من الممكن أن يطعن أثناء فترة إرسال الإنذارات خلال الستة أشهر الماضية.