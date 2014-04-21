حبس سما المصري 4 أيام بتهمة إدارة قناة بدون ترخيص

قررت نيابة الدقي، بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أمس الأحد، حبس الراقصة المصرية سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة وبث قناة بدون ترخيص وبمخالفة للقانون.

واعترفت المتهمة بقيامها ببث القناة منذ 3 أشهر، قائلة في التحقيقات إنها تقوم بتسجيل الحلقات داخل الشقة التي تم ضبط بها الأجهزة في منطقة العجوزة، وبعدها ترسلها إلى الأردن لبثها.

واعتقلت شرطة المصنفات الفنية الراقصة التي كانت متواجدة في مقر قناة "فلول" لدى مداهمتها وضبط أجهزة البث غير المرخصة.



وأثارت الراقصة سما المصري جدلاً كبيراً في الفترة الأخيرة، بداية بالسخرية من بعض رموز التيار الإسلامي في أغانيها الاستعراضية مروراً بكسر زير أمام السفارة الأميركية بالقاهرة، وصولاً إلى إطلاقها قناة تحمل اسم "فلول" في مطلع العام الحالي.

وأصبحت القناة المذكورة منبراً للسخرية من بعض التيارات أو الشخصيات بطريقة اعتبرها البعض خادشة للذوق العام.

وكان آخر من سخرت منهم الراقصة، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الحرب بينهما على وسائل الإعلام، وتقدم منصور ببلاغ ضدها إلى النائب العام.