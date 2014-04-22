بعد قناة "فلول".. مصر تعتزم إغلاق 56 فضائية مخالفة

تعتزم السلطات المصرية إغلاق 56 قناة فضائية تبث دون ترخيص قانوني وتشمل قنوات أغانٍ ومنوعات وبعض القنوات الدينية.

وكشف العميد محيي سلامة، رئيس المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن وجود 56 قناة فضائية ظهرت في الآونة الأخيرة تبث إرسالها عبر القمر الفرنسي، من الباطن، مؤكداً أنه سيتم إغلاقها قريباً منها قناة "فلول" وبعض القنوات الغنائية كقناة "شعبيات "وفرح" إضافة إلى قناة "الندي" وبعض القنوات التي تقوم ببث إعلانات عن منتجات ثبت إضرارها بالصحة العامة وممارستها النصب والاحتيال على المواطنين .

وأشار إلى أن أصحاب هذه القنوات يلجؤون إلى الحصول على تردد من أحد الأقمار الصناعية بالبحرين وهو قمر "نور سات"، مقابل مبلغ يصل إلى 20 ألف دولار، ويبثون بعد ذلك برامجهم من الباطن عبر القمر الصناعي الفرنسي، ويحصلون على ملايين الجنيهات من الإعلانات.

وأكد العميد سلامة أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية بكافة التفاصيل حتى تقوم بدورها في مخاطبة السلطات البحرينية لوقف بث هذه القنوات، إضافة إلى اعتزام السلطات الاتصال بالمعلنين وإبلاغهم بفحوى خطورة هذه القنوات وبثها دون ترخيص، وإلزامهم بوقف التعاقد مع هذه القنوات إعلانياً.

وأشار سلامة إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي الصحة والتموين لبيان خطورة المنتجات التي تعلن عنها هذه القنوات على أن يتم بعد ذلك مداهمتها واقتحامها، ومصادرة كافة الأجهزة ومعدات البث الخاص بها.