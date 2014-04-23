الأمن المصري يطلق الغاز على طلاب الإخوان بالإسكندرية

أطلقت قوات الأمن المصري قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة لطلاب الإخوان بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ما قطع الطلاب طريق شارع أبو قير أمام الكلية، في محاولة لتصعيد احتجاجهم والتنديد بترشح المشير عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية.

وتوجهت قوات الأمن لمحيط كلية الهندسة، عقب تجمع الطلاب خارج أسوار الكلية وقطعهم الطريق، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب لتفريقهم من أمام الكلية، وفرّ الطلاب هاربين داخل كلية الهندسة للاحتماء من قنابل الغاز، والقوا الحجارة على قوات الأمن المصطفة أمام الأبواب، وأشعلوا النيران بصناديق القمامة والأخشاب الموجودة بالساحات.

وقال هاني الكفوري، مدير الأمن الإداري بالجامعة، إن مسيرة طلاب الإخوان خرجت من كلية طب الأسنان بمنطقة الأزاريطة وسط المدينة إلى الشارع، في طريقها إلى كلية الهندسة بمنطقة كامب شيزار للتظاهر خارج الشارع، وقطعت طريق أبو قير ومنعت السيارات من المرور، لذلك تعاملت معها قوات الأمن.

وأضاف "أن هذه الاشتباكات لم تسفر عن إصابة أي طالب، وذلك بعد ما توقفت قوات الأمن عن إطلاق القنابل في محيط الكلية بعد تفرق الطلاب".