كيري يبحث مع رئيس المخابرات المصرية ملف الإرهاب

يعقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اجتماعا مغلقا، مساء اليوم الأربعاء، في واشنطن مع مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء محمد فريد التهامي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الاجتماع سينعقد في العاصمة واشنطن، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، مشيرة إلى أنه سيكون مغلقا، ولن يُسمح للصحافيين ووسائل الإعلام بحضوره دون أن تقدم مزيدا من الإيضاحات.

ومن جانبه، قال اللواء ثروت جودة، وكيل جهاز المخابرات السابق، "إن الاجتماع سيناقش أحدث التطورات على ساحة الشرق الأوسط والتقارير الخاصة بتحركات التيارات المتأسلمة والجماعات الجهادية والتكفيرية وتأثيرها على أمن أوروبا والمنطقة. كما سيناقش الجانبان المعلومات الخاصة بتدفق الأسلحة على هذه الجماعات وسبل محاصرتها.

وكشف جودة أن الإدارة الأميركية أبدت تجاوبا مع سياسات مصر الخارجية بعد 30 يونيو، وتأكدت من خلال المعلومات والحقائق على الأرض أن الإخوان تيار يسعى للعنف ولا يرغب في المشاركة السياسية وفق العملية الديمقراطية، ولذلك حدث تغير في تعامل واشنطن مع مصر، وكان من مظاهر ذلك الإفراج عن 10 طائرات هليكوبتر أباتشي لدعم عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء والتصدي للمتطرفين الذين يهددون الأمن الأميركي والمصري والإفراج عن المعونات العسكرية.

وقال جودة إن كيري سيطلع رئيس المخابرات المصرية على آخر تطورات الموقف الأميركي بشأن مصر والمنطقة وعملية السلام مع إسرائيل. كما سيطلع رئيس المخابرات، وزير الخارجية الأميركي على التهديدات التي تواجهها مصر مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة ومحاولات اختراق الحدود، إضافة إلى تداعيات العملية السياسة في ليبيا وضرورة وقف الانفلات الأمني هناك وتأثير ذلك على مصر، فضلا عن آخر تطورات المصالحة الفلسطينية.