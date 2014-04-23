مصر تحذر جامعات تركيا من قبول طلاب الإخوان

حذر وزير التعليم العالي المصري، الدكتور وائل الدجوي، الجامعات التركية من استقبال طلاب وطالبات وأساتذة جماعة الإخوان المسلمين الذين تم فصلهم بموجب أحكام وقرارات جامعية لنشاطهم الإرهابي أو التخريبي أو التحريضي.

وقال الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي اختتم فعالياته، اليوم الأربعاء، بجامعة قناة السويس، وشارك فيه رؤساء 23 جامعة مصرية، إن الدولة المصرية لن تقبل شهادات أو مؤهلات دراسية يحصل عليها طلاب الإخوان الذين سبق فصلهم، أو الصادرة ضدهم أحكام قضائية، عقاباً لهم على أنشطتهم الإجرامية والتخريبية في الجامعات والتظاهرات المؤيدة للإخوان.

وكانت مصادر رسمية قد نسبت إلى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، توجيهه دعوة إلى طلاب الإخوان المفصولين لاستكمال دراستهم في تركيا، وهو ما تلقفه طلاب الجماعة، الذين رحبوا بالدعوة، وتناقلوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل العمل على تنفيذها في الفترة المقبلة.

من جهته، أكد رئيس جامعة الأزهر، الدكتور أسامة العبد، في تصريحات صحافية، أن تدخل رئيس الوزراء التركي في الشأن المصري مرفوض تماماً، وتصريحاته حول استضافة الطلاب المفصولين غير مسؤولة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تعد بمثابة إعلان حرب على القاهرة.

وأشار العبد إلى أن الطلاب المفصولين ارتكبوا مخالفات قانونية تستوجب الفصل من الجامعة، على الرغم من أن جامعة الأزهر سعت إلى تأجيل هذه الخطوة كثيراً، للحفاظ على مستقبلهم، إلا أن إصرارهم على تدمير منشآت الجامعة وترويع بقية الطلاب، دفع إلى اتخاذ الإجراء الحازم بفصل الطلاب نهائياً، مع عدم قبولهم في أي جامعات أخرى حتى لو كانت خاصة، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، الذي أصدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون تنظيم الجامعات عبر إضافة مادة جديدة تمنح رؤساء الجامعات حق توقيع عقوبة الفصل على الطلاب.